Подмосковье 24 мая 2023, 20:35 Подмосковье представило стенд промышленных предприятий региона на форуме по безопасности Фото Константин Семенец

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Подмосковные компании в сфере промышленности представили на стенде достижений региона в рамках XI Международной встречи по вопросам безопасности. Мероприятие организовало правительство Московской области на базе Корпоративного университета Сбербанка в Истре. Форум продлится до 25 мая.

Три компании из представленных на стенде обеспечивают транспортную безопасность страны. Это «Метровагонмаш» из Мытищ, который производит вагоны метро, поездов, трамваев. Демиховский машиностроительный завод из Орехово-Зуево выпускает железнодорожные вагоны. Коломенский завод производит локомотивы и дизельные двигатели.

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Предприятие «Композит» из Королева проводит научные исследования и разработки в области естественных и технических нау. Также на стенде можно увидеть «Аравию» из Протвина, «Десятое королевство» из Шаховской, Гжельский фарфоровый завод из Раменского, Жостовскую фабрику декоративной росписи и Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи из Мытищ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области.

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