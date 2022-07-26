Интенсив «Архипелаг» прошел в Севастополе. Участие в нем приняли авторы более чем тысячи стартапов из 80 регионов России. Подмосковье представило проект, позволяющий конвертировать метан в белок.

Это, по словам разработчиков, может стать еще одним шагом на пути к освоению космоса.

«Мы предлагаем использовать метан не только природного газа, а биогаза — это отходы с предприятий, угольный метан. Все это можно конвертировать в белок, решив тем самым проблему как экологическую, так и продовольственную», — объяснил директор компании «Метаника» в Пущине Вячеслав Лень.

Эта технология может быть реализована и при дальних полетах в космосе, где есть метановые облака.

В Севастополе планируют создать научно-технологический кластер. Губернатор Михаил Развожаев выразил надежду на то, что город помогут развить те предприятия и проекты, которые представили на интенсиве.

«У нас университетский город с большим научным заделом, и мы рассчитываем, что, кроме своей важнейшей функции для обороны страны, он станет удобным и комфортным для реализации высокотехнологичны проектов», — сказал Развожаев.

На протяжении двух недель в переговорных и лекториях встречались студенты, бизнесмены, эксперты и представители инвестиционных агентств. Они обменялись опытом и идеями, чтобы получить рывок для своих проектов.

Представители разных сфер — от машиностроения до IT — приехали на «Архипелаг», чтобы продемонстрировать свои идеи широкой публике. На протяжении 15 дней участники не только получали новые знания, но и находили инвесторов для своих проектов.

Например, подмосковный стартап решил поставить производственную базу в Севастополе, о чем авторы смогли договориться с главой города. Директор компании «Метаника» из Пущина Вячеслав Лень рассказал, что их разработка представляет собой микробиологический белок.

Он является конкурентом растительного белка и животного белка. По своим характеристикам сопоставим с животным белком, то есть наш конкурент — рыбная мука и мясокостная мука Вячеслав Лень.

За время работы интенсива компании подписали 280 соглашений. На финансирование проектов подали 132 заявки на общую сумму 438 миллионов рублей.

В результате 226 проектов получили предложение от индустриальных партнеров. Начальник штаба «Архипелага» и исполнительный директор «Платформа НТИ» Андрей Силинг рассказал, что мероприятие помогло познакомиться и обменяться контактами будущим партнерам.

Здесь эти люди обучались две недели — они познакомились и будут обмениваться опытом, контактами партнеров Андрей Силинг.

Сейчас рынок стартапов в России насчитывает около 15 тысяч проектов. Сотни из них представили на «Архипелаге» — это и туристическая робототехника, и низкокалорийная мука, и даже искусственный интеллект, способный управлять организацией.

С каждым годом их будет становиться все больше, а реализовать их помогут такие тематические мероприятия.