Подмосковье представило проект по подготовке кадров в отрасли импортозамещения

Три проекта из Московской области приняли участие в образовательно-проектном интенсиве «Архипелаг-2022», который состоялся в Севастополе. В целом туда прибыли представители 83 российских регионов. Один из подмосковных проектов нацелен на подготовку кадров в отрасли импортозамещения.

«„Архипелаг“ проходит уже в шестой раз, и каждый год мероприятие объединяет лидеров в технологической и социальной среде, а также в сфере образования. В этом году Московская область представила сразу три проекта: „Кадры для импортозамещения“, „Мой бизнес. Поверь в мечту!“ и „Пусть всегда будет завтра!“. Все проекты получили высокую оценку экспертов и в дальнейшем будут доработаны совместно со специалистами АСИ», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Целью проекта «Кадры для импортозамещения» является создание системы опережающей профессиональной подготовки специалистов, которая будет основываться на запросах импортозамещающих предприятий. Проект «Пусть всегда будет завтра!» нацелен на здоровое будущее россиян, на активный образ жизни и на навыки оказания первой помощи. Проект «Мой бизнес. Поверь в мечту!» создан для популяризации предпринимательства среди молодежи, старшеклассников и студентов. Работа по проекту уже стартовала — первые уроки предпринимательства проведены во флагманских школах.

Главная цель «Архипелага-2022» — максимально быстро и эффективно развить проекты компаний, которые предлагают свои новшества в самых перспективных для России сферах. На отбор поступило порядка полутора тысяч заявок.