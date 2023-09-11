Подмосковье 11 сентября 2023, 12:19 Подмосковье представило продукты и напитки на международной выставке в Турции Unsplash

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Подмосковные компании представили свою продукцию на выставке CNR Food Istanbul Expo. В ней приняли участие предприятия их Клина, Люберец, Электростали, Химок, Ивантеевки и Истры.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, выставка прошла с 7 по 10 сентября. В число участников вошли производители продуктов питания и напитков, а также технологий для пищевой промышленности. Подмосковье представили компании «Абботт» из Клина, «Азовский Хлеб» и «Трейдвижн» из Люберец, «Империал» и «Томер» из Химок, «Агроторг» из Пушкино, «Инвестгрупп Атлас» из Электростали и «Инжиниринговый Центр „Протеин-Продукт“ из Истры.

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Принять участие в выставке предпринимателям помог фонд поддержки ВЭД.

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