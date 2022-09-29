Подмосковье представило новые стандарты застройки на архитектурном фестивале «Зодчество» | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье представило новые стандарты застройки на архитектурном фестивале «Зодчество»

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Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» открыл двери в «Гостином дворе» в Москве. Архитектуру представляют здесь как отражение реальности, что объясняет многие тенденции сегодняшнего дня.

«Существует дилемма потребностей. Если нужно где-то расселить много людей, то есть соблазн построить примитивную коробку. Но сегодня есть запрос общества и власти — не делать этого. Мы к этому и идем», — говорит ведущий специалист департамента архитектуры Краснодарского края Алексей Надречный.

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Несмотря на то, что архитекторы — не философы, они каким-то внутренним компасом понимают, что нужно делать, чтобы создавать новое будущее.

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«Когда мы проектируем здания, главное — думать об окружающих. Чтобы людям, которые будут там жить или работать, было комфортно. Это зависит от высоты входных групп, количества этажей, ширины, цвета фасадов, аккуратности, лаконичности, отсутствия лишних элементов и многого другого. В общем, все связано», — считает заместитель директора строительной компании Сергей Смирнов.

Изменение общественного запроса хорошо видно по стендам регионов и тем смелым проектам, которые предлагают на суд общественности архитектурные бюро. Поменялась сама концепция отношения к жизни. Комплексное развитие территории — вот, что ждут люди. В Подмосковье уже давно поняли, что жизненное пространство человека — это не четыре стены и окно во двор.

«Это обязательно все объекты социальной инфраструктуры, обеспеченность машиноместами, транспортная доступность. В этом году мы пошли дальше и приняли стандарты комфортной градостроительной среды вслед за стандартами жилого помещения в Подмосковье», — подтвердила мысль главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. К слову, губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что за полгода темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%.

В числе необходимых критериев застройки в Московской области все чаще фигурируют велопешеходные маршруты, скверы, парки, бульвары, обустройство прилегающих лесов или береговых полос, создание объектов спорта и досуговых центров.

Помимо выставки с презентацией интересных проектов, фестиваль «Зодчество» – это большая площадка для обсуждения текущих вопросов в строительстве. Подмосковье, например, проводит сразу два круглых стола, которые полезны и специалистам, и жителям.

«На архитектора и архитектуру возложена великая миссия — сформировать человека. Высокоразвитый индивид не может выйти из землянки, он выйдет только из хорошей архитектуры. Поэтому миссия такая, и другой быть не может», — подытожил президент союза архитекторов России Николай Шумаков.

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