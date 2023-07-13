Подмосковье 13 июля 2023, 15:15 Подмосковье представило новую технологию шифрования данных на международной конференции

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Ученые Звенигородской обсерватории приняли участие в международной конференции ICQT 2023 и представили новую технологию, способную шифровать данные ключами, которые невозможно взломать. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Конференция дала старт форуму будущих технологий «Вычисления и связь „Квантовый мир“». Участники встречи отметили, что одним из наиболее важных вопросов современности является сохранение технологического суверенитета страны и создание защищенных каналов передачи данных.

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Ученые Российского квантового центра рассказали о таком методе защиты, как квантовое распределение ключей. На данный момент у КРК есть ряд недостатков, включая предельную скорость генерации квантовых ключей, однако, для решения проблемы вместо оптоволоконных систем можно использовать спутниковые каналы.

По мнению специалистов, создание защищенных каналов связи на основе КРК позволит гарантированно защитить полезную информацию от компрометации и несанкционированного доступа.

Сейчас исследователи научного центра с помощью высокотехнологичного оборудования изучают кометы, малые космические тела и многое другое, а результаты их трудов используют ведущие международные специалисты.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву показали уникальные проекты учеников «Изобретариума» в Реутове. Свыше 1,7 тысячи детей занимаются программированием, робототехникой, 3D-моделированием и многими другими направлениями.

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