Подмосковье 24 декабря 2023, 17:38 Подмосковье представило народные художественные промыслы на выставке «Россия» Дмитрий Белицкий

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Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них известные на весь мир бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Богородская игрушка и многие другие.

Посетители стенда Подмосковья смогли принять участие в мастер-классах. Под руководством представителей фабрик они научились росписи по фарфору, папье-маше, дереву, а также ознакомились с особенностями разных промыслов.

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Сотрудница Богородской фабрики художественной резьбы по дереву Надежда Моргасова рассказала, что главная особенность богородской игрушки заключается в том, что она выполнена из дерева. Этому промыслу более 500 лет.

«Сейчас это развивающая игрушка, так как мы не расписываем изделие полностью, наше воображение его докрашивает. А дерево — живой материал, это тактильные ощущения, его приятно брать, трогать, изучать», — поделилась специалист.

Надежда Моргасова добавила, что с фабрикой и этим промыслом связана вся ее жизнь. Первую игрушка она вырезала в семь лет — это был медведь.

Посетительница выставки из Белгородской области по имени Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно». Она рассказала, что ей очень понравились игрушки, поэтому было принято решение об участии в мастер-классе.

«Мы наслаждаемся этой прекрасной выставкой и очень рады, что попали сюда», — указала Татьяна.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой посетители стенда Подмосковья попробовали создать елочные игрушки. Фабрика славится династиями мастеров. На мастер-классе посетители освоили такой вид искусства, как лаковая миниатюрная живопись.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Кроме того, на этой недели посетители стенда Московской области смогли также потренироваться в управлении FPV-дронами, ощутив себя настоящими пилотами на симуляторе виртуальной реальности. Они также научились делать кормушки и узнали много нового об истории гербов региона.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил посетить выставку-форум «Россия». Он подчеркнул, что на ней представлен весь колорит Московской области.

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