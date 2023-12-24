24 декабря 2023, 17:38
Подмосковье представило народные художественные промыслы на выставке «Россия»
Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия» представил уникальные художественные промыслы. Среди них известные на весь мир бренды: Гжельская керамика, Вербилковский фарфор, Павловопосадский платок, жостовские подносы, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, Богородская игрушка и многие другие.
Посетители стенда Подмосковья смогли принять участие в мастер-классах. Под руководством представителей фабрик они научились росписи по фарфору, папье-маше, дереву, а также ознакомились с особенностями разных промыслов.
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Сотрудница Богородской фабрики художественной резьбы по дереву Надежда Моргасова рассказала, что главная особенность богородской игрушки заключается в том, что она выполнена из дерева. Этому промыслу более 500 лет.
«Сейчас это развивающая игрушка, так как мы не расписываем изделие полностью, наше воображение его докрашивает. А дерево — живой материал, это тактильные ощущения, его приятно брать, трогать, изучать», — поделилась специалист.
Надежда Моргасова добавила, что с фабрикой и этим промыслом связана вся ее жизнь. Первую игрушка она вырезала в семь лет — это был медведь.
Посетительница выставки из Белгородской области по имени Татьяна расписала деревянную игрушку «Курочки, клюющие зерно». Она рассказала, что ей очень понравились игрушки, поэтому было принято решение об участии в мастер-классе.
«Мы наслаждаемся этой прекрасной выставкой и очень рады, что попали сюда», — указала Татьяна.
Под руководством главного художника Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Елены Моисеевой посетители стенда Подмосковья попробовали создать елочные игрушки. Фабрика славится династиями мастеров. На мастер-классе посетители освоили такой вид искусства, как лаковая миниатюрная живопись.
Кроме того, на этой недели посетители стенда Московской области смогли также потренироваться в управлении FPV-дронами, ощутив себя настоящими пилотами на симуляторе виртуальной реальности. Они также научились делать кормушки и узнали много нового об истории гербов региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил посетить выставку-форум «Россия». Он подчеркнул, что на ней представлен весь колорит Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Народные промыслы
Выставка-форум «Россия»
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