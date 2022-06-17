Подмосковье представило инвестмаркет на ПМЭФ

Владимир Путин в своем выступлении на форуме упомянул национальный рейтинг инвестиционного климата. Это оценка усилий региональных властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Подмосковье стало одним из самых привлекательных для инвесторов регионом.

Антироссийские санкции стали мощным катализатором для развития бизнеса. Самые разные производства стали появляться на территории Московской области. Машиностроение, фармацевтическое производство, химическая промышленность, сельское хозяйство — сферы, в которых развитие идет наиболее активно.

В Инвестиционном маркете Московской области на стенде представлены проекты в сфере импортозамещения. Посетители стенда могут собрать собственную инвестиционную корзину с товарами необычного магазина. Инвестировать можно в сферы машиностроения, робототехники, бытовой химии, косметологии и медицины.

Кроме того, в инвестмаркете можно приобрести землю. Предпринимателям предлагают взять участок земли в аренду за один рубль на три года. А потом при желании выкупить за 15% от кадастровой стоимости. На полке инвестиционного магазина этот товар выглядит, как капсула с землей. Количество этих капсул с каждым часом заметно уменьшается.