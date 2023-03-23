Подмосковье 23 марта 2023, 17:24 Подмосковье представило экспозицию на международном Салоне образования в Москве

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В столице начал работать международный Салон образования ММСО.ЕХРO-2023. Московская область представила на нем свою экспозицию. Одним из спикеров форума стал министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

«Наш регион ежегодно активно участвует в работе салона образования. В этот раз мы транслируем успешные кейсы наших образовательных учреждений», — сообщили в министерстве образования региона.

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Мероприятие продлится до 24 марта на ВДНХ в Москве. Напомним, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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