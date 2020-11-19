Подмосковье представило 25 брендов на конкурс «Вкусы России»

Подмосковные сыры. Источник фото: телеканал «360»

Задача конкурса — прославить угощения из разных уголков РФ. Московскую область на нем представляют 25 ставших брендами продуктов, среди которых коломенские улитка и клубника, посадская коврижка, сыры Подмосковья, белевская пастила, меды коломенские, шатурское молоко, озерский лук, зарайская медовая коврижка, творог из Горок, дмитровский картофель, луховицкие клубника и огурцы, лимонад из Черноголовки, можайское молоко, топленый творог и другие.

Посадская коврижка. Источник фото: телеканал «360»

Сделать выбор можно в разделе «Народное голосование» на сайте конкурса не более трех раз до 2 декабря включительно, причем за разные регионы.

По итогам Минсельхоз сформирует карту вкусов страны и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных брендов. Тогда подмосковные деликатесы можно будет купить по всей России без исключения.