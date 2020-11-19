facebook_pixel
    19 ноября 2020, 10:50

    Подмосковье представило 25 брендов на конкурс «Вкусы России»

    Александра Ломейко

    Деликатесы со всей страны оценят на гастрономическом конкурсе «Вкусы России». Народное голосование уже началось. Участие в нем принимают и подмосковные бренды, которые наряду со всеми получат шанс увеличить свою популярность.
    Подмосковье представило 25 брендов на конкурс «Вкусы России» | Изображение 1
    Подмосковные сыры. Источник фото: телеканал «360»

    Задача конкурса — прославить угощения из разных уголков РФ. Московскую область на нем представляют 25 ставших брендами продуктов, среди которых коломенские улитка и клубника, посадская коврижка, сыры Подмосковья, белевская пастила, меды коломенские, шатурское молоко, озерский лук, зарайская медовая коврижка, творог из Горок, дмитровский картофель, луховицкие клубника и огурцы, лимонад из Черноголовки, можайское молоко, топленый творог и другие.

    Подмосковье представило 25 брендов на конкурс «Вкусы России» | Изображение 2
    Посадская коврижка. Источник фото: телеканал «360»

    Сделать выбор можно в разделе «Народное голосование» на сайте конкурса не более трех раз до 2 декабря включительно, причем за разные регионы.

    По итогам Минсельхоз сформирует карту вкусов страны и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных брендов. Тогда подмосковные деликатесы можно будет купить по всей России без исключения.