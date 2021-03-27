Подмосковье представило 10 удобных сервисов для закупок на выставке «Госзаказ»

Регионы России представили на XVI форуме-выставке «Госзаказ» свои достижения и новые решения в сфере закупок. Многие заключили выгодные контракты. Делегация Московской области продемонстрировала на форуме цифровую экосистему по проведению торгов и закупок. Всего на подмосковном интерактивном стенде было представлено 10 сервисов.

«Самый популярный сервис — это электронный магазин. Эффект, которого мы достигли с апреля 2018 года, — это экономия восьми миллиардов рублей. На них можно построить восемь школ на 1100 мест», — рассказала Анастасия Кренева, заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области.

Она объяснила, как работает эта система: сначала поставщики делают предложение, затем система выбирает самое низкое по цене. Так получается сэкономить и получить хорошее исполнение заказа.

Подмосковье представило свои разработки, которые позволили сделать бизнес-процессы автоматизированными. Это исключает человеческий фактор и ошибки. Большую часть работы выполняет машина.

Форум-выставка «Госзаказ» проходит уже 16-й раз. В этом году впервые один из дней посвятили земельно-имущественным торгам.

«Сегодня было отмечено, что Московская область первая цифровизировала земельно-имущественные торги, первая перевела все такие торги в электронную форму», — подчеркнула Светлана Журавлева, первый заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области.

Взять в аренду или приобрести земельный участок можно онлайн, находясь в любой точке земного шара. Вся информация — на едином портале. Есть общепринятый стандарт и типовые формы документации.

Форум-выставка «Госзаказ» — самое крупное событие в России в сфере закупок. Девиз этого года: «Время российской промышленности». Предложения и инициативы войдут в резолюцию — итоговый документ «Госзаказа».