Подмосковье 04 декабря 2023, 10:40 Подмосковье предоставило грант еще одной IT-компании МОЦ ИКТ

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Еще одна IT-компания получила грант от Подмосковья. Четырнадцатое соглашение подписало ООО «Глоубайт лаборатория данных», специализирующееся на внедрении корпоративных хранилищ данных.

«Мы разрабатываем и реализуем региональные меры государственной поддержки IT-отрасли Подмосковья, делимся своим опытом и вносим свои предложения на федеральный уровень, и, безусловно, когда в нашем регионе увеличивается количество высококвалифицированных специалистов, мы этому рады», — заявил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

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В Мингосуправления Московской области напомнили, что претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье и приняли в штат не менее пяти новых сотрудников. Подать заявку и ознакомиться с правилами предоставления гранта можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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