Подмосковье предложит жителям посетить бесплатно 13 музеев в День туризма

Накануне Всемирного дня туризма министерство культуры Московской области совместно с комитетом по туризму Подмосковья проведет региональную акцию «День туризма». Она состоится 25–26 сентября.

Акция призвана привлечь россиян к изучению истории РФ, развить музейную деятельность и продвигать культурные ценности Подмосковья.

Жителям и гостям Московской области предложат бесплатно посетить один из 13 государственных музеев 25 и 26 сентября. Экскурсии в них будут платными.

С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте подмосковного Минкультуры. Пользователям предложили размещать в соцсетях посты о посещении музеев с хештегом #деньмузеевМО.

Экскурсии в музеях организуют с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором.