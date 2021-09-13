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    13 сентября 2021, 23:54

    Подмосковье предложит жителям посетить бесплатно 13 музеев в День туризма

    Александра Ломейко, Анастасия Сазонова

    Накануне Всемирного дня туризма министерство культуры Московской области совместно с комитетом по туризму Подмосковья проведет региональную акцию «День туризма». Она состоится 25–26 сентября.

    Акция призвана привлечь россиян к изучению истории РФ, развить музейную деятельность и продвигать культурные ценности Подмосковья.

    Жителям и гостям Московской области предложат бесплатно посетить один из 13 государственных музеев 25 и 26 сентября. Экскурсии в них будут платными.

    С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте подмосковного Минкультуры. Пользователям предложили размещать в соцсетях посты о посещении музеев с хештегом #деньмузеевМО.

    Экскурсии в музеях организуют с соблюдением мер безопасности, рекомендуемых Роспотребнадзором.