Подмосковье предложило увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте до 2 тысяч рублей | 360°

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Подмосковье предложило увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте до 2 тысяч рублей

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Мособлдума считает необходимым значительно ужесточить ответственность за переход железнодорожных путей в неположенном месте. С начала года в одном только Подмосковье погибли десятки людей, перебегавших пути в нарушение правил.

Депутаты на 30-м заседании рассмотрели законодательную инициативу о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Штраф за переход железнодорожных путей в неустановленных местах предложено увеличить со 100 до 2000 рублей. Соответствующую инициативу направят в Государственную Думу.

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«Это необходимая мера. Совместно с РЖД мы ведем большую работу по благоустройству платформ, пешеходных переходов, проводим мероприятия по безопасности, но, к сожалению, есть цифры, которые заставляют нас задуматься. Только с начала текущего года зафиксировано более 170 случаев гибели людей на железной дороге в Московской области», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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По его словам, сумма административного штрафа за это нарушение составляет всего 100 рублей, и мера не работает должным образом. Люди продолжают перебегать пути в неположенных местах, и уровень травматизма на железной дороге по-прежнему остается достаточно высоким.

Ранее МЖД подсчитала ущерб, нанесенный вандалами подмосковным электричкам в этом году. 27 миллионов 400 тысяч рублей потребовалось, чтобы отмыть вагоны, заменить сломанную мебель и вставить новые стекла вместо разбитых. Губернатор Андрей Воробьев сказал, что обеспечить правопорядок в Подмосковье, в том числе и остановить уличный вандализм, поможет развитие видеонаблюдения.

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