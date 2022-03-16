Подмосковье предложило турпрограммы на любой вкус на международной выставке MITT

Подмосковье представило коллективный стенд на 28-й международной туристической выставке MITT. Она открылась в выставочном центре «Крокус Экспо» 15 марта. Сегодня его посетила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Эта выставка — визитная карточка туристической привлекательности регионов от Камчатки до Калининграда. Такие выставки важны для любого региона. В первую очередь, для развития внутреннего туризма. Московская область, к примеру, может предоставить около 100 санаториев для людей, которые уже начинают задумываться о планах на лето. Наши предложения разноплановые — где-то можно порыбачить, где-то принять ванны со специальной лечебной водой, где-то научиться добывать мед, а где-то — ухаживать за страусами», — сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Коллективный стенд Московской области является одним из самых заметных на выставке MITT. Здесь представлены туристические объекты, загородные отели, предприятия из 20 городских округов — Серпухова, Рузы, Солнечногорска, Дмитрова, Орехово-Зуева, Волоколамска, Коломны, Зарайска, Истры, Одинцова, Сергиева Посада и других.

Международная туристическая выставка MITT является самой крупной среди турвыставок в России, также она входит в пятерку крупнейших выставок мира. Экспозиция будет работать в МВЦ «Крокус Экспо»до 17 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе введут мораторий на все плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.