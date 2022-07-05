Подмосковье предложило страховать лесных пожарных за счет областного бюджета

Жизнь и здоровье лесных пожарных предложили застраховать за счет регионального бюджета. Вопрос социальной поддержки поднял на заседании Мособлдумы председатель Игорь Брынцалов.

В комитете лесного хозяйства Подмосковья трудятся более тысячи пожарных. Они рискуют своей жизнью, чтобы спасти лесной фонд области, но при этом не имеют социальных гарантий. Игорь Брынцалов отметил, что ввести меры поддержки для них необходимо.

«Мы все с вами знаем, что работа лесных пожарных крайне опасна — требует высокого профессионализма, самоотдачи и ответственности. И меры поддержки, о которых мы сегодня говорим, просто необходимы», — сказал председатель.

Законопроект, который позволит страховать жизни лесных пожарных за счет региональных средств, находится в разработке. Председатель комитета Владимир Шапкин отметил, что по его готовности ведомство поддержит инициативу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал указ о запрете нахождения граждан в подмосковных лесах с 2 по 8 июля из-за жары.