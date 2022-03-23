Подмосковье предложило качественную замену иностранного сырья для детской ортопедической обуви

Российские производители детской ортопедической обуви в короткие сроки сумели перейти на отечественное сырье. Как оказалось, в стране существуют собственные изготовители кожи и других комплектующих.

Как рассказали «360» в одной из компаний по производству детской ортопедической обуви, после того, как страны Запада начали принимать санкции в отношении РФ, а иностранные компании стали приостанавливать свою деятельность в РФ, у них возникли сомнения, что работа будет продолжаться на том уровне, что и раньше. Ранее комплектующие для производства закупали в Италии и Турции. В результате удалось найти производителя кож в Подмосковье, недалеко от Раменского.

Также удалось найти российскую замену иностранным ниткам, фурнитуре, стелькам, картону и другим составляющим. На фабрике осталось только высокотехнологичное оборудование фабрики.

В настоящее время компания выпускает до четырех тысяч пар обув в месяц. Стоимость одной пары — от трех до пяти тысяч рублей. Никаких изменений производители в ближайшее время вносить в свою работу не планируют.

«Сейчас у нас цены зафиксированы — те цены, которые продавали для сезона школы. Потому что надо входить в положение наших граждан, которые покупают к сезону обувь. Пусть покупают», — подчеркнула директор фабрики Любовь Гуменник.

Также директор сообщила, что на фабрике готовы принять на работу еще 20 человек. В первую очередь, нужны швеи и обувщики. Зарплата порядка 40 тысяч рублей и регулярные премии.