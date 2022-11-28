Подмосковье 28 ноября 2022, 16:57 Подмосковье предложило быстрее изымать земли, не используемые для сельского хозяйства

Читать 360tv в

Госдума приняла закон, по которому изъятие сельхозземель, которые не используют по назначению, упростят. Законопроект был предложен при участии Минсельхозпрода Подмосковья.

По словам зампреда правительства Георгия Филимонова, по новому закону собственник земли не сможет совершать сделки в отношении участка, пока не устранит нарушения.

Реклама

Кроме того, сроки изъятия таких участков сократят с трех лет до восьми месяцев. Станут меньше и сроки решений уполномоченными органами о приобретении таких земель в государственную или муниципальную собственность — теперь это будет занимать до 15 дней.

Реклама

Все принятые меры позволят оперативно возвращать участки в оборот.

За 2020-2021 годы в Подмосковье вывили свыше 11 тысяч неиспользуемых участков, которые заросли сорной травой и кустарниками.

Ранее в Минсельхозпроде сообщили, что с начала года регион ввел в оборот свыше 44 гектаров сельхозземель. Это на четыре тысячи гектаров больше плана.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».