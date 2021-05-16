Торжественная церемония открытия памятника митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму к его 95-летию прошла в Московской области. Скульптуру установили около храма Рождества Христова в городском округе Волоколамск. Митрополит Питирим служил в Подмосковье на протяжении 40 лет.

С обращением к собравшимся выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что ему не довелось познакомиться с митрополитом Питиримом, но от многих он слышал только положительные отзывы.

«Подмосковье — православный край. Буквально в каждом городе есть своя большая культура, история. Я не был лично знаком с владыкой Питиримом, но знаю большое количество людей, которым он помогал и вдохновлял», — отметил глава региона.

В качестве примера Андрей Воробьев рассказал, что перед поездкой в Волоколамск он встречался с министром обороны Сергеем Шойгу. Когда глава ведомства узнал, что губернатор поехал открывать памятник Питириму, рассказал о своей встрече.

Источник фото: телеканал «360»

«Он говорит, я помню, когда мы создавали МЧС, когда было очень сложно в академии. Питирим в Новогорске закладывал храм и наставлял и вдохновлял нас на добрые дела», — привел рассказ Сергея Шойгу губернатор Московской области.

Андрей Воробьев призвал всех присутствующих также поддерживать друг друга и пожелал, чтобы храмы всегда были полны прихожан, а Московская область процветала.

Памятник митрополиту Питириму установило Российское военно-историческое общество. Председатель организации и помощник президента России Владимир Мединский отметил, что владыка всегда концентрировал силы в одном направлении: помощи людям, общинам, служении Богу и всегда добивался успеха.

«Быть совершенным во всех сферах деятельности удел единиц, поэтому человек, который концентрирует свои силы в одном направлении, всегда достигает максимального», — привел он слова митрополита.

Мединский отметил, что еще в советские годы владыка Питирим часто приезжал в Московскую область, а именно на волоколамские рубежи в Дубосеково, где сражалась панфиловская дивизия.

Источник фото: телеканал «360»

«По зову сердца своего служил там молебен. Это действительно было необычно для того времени и очень трогательно», — отметил помощник президента. Он подчеркнул, что памятник получился как живой.

Автором работы стал заслуженный художник России Юрий Хмелевской. Фигуру сидящего с книгой митрополита он отлил из бронзы.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил, что книга в руках у памятника не случайно. В советское время именно владыка Питирим по поручению патриарха Алексия Первого занимался восстановлением церковной литературы.

Более 30 лет владыка возглавлял Издательский отдел Московского патриархата, который помимо важнейшей духовно-просветительской работы стал площадкой для диалога Церкви с культурным и научным сообществом.

«Мы когда придумывали этот памятник, то назвали его Охранитель. Вот он сидит здесь перед Волоколамском, у него в руках книга. Главной задачей вот этого поколения архиереев советского периода было охранительство. Не дать разорить все и передать следующему поколению», — отметил он.

Источник фото: телеканал «360»

В конце 1980-х годов митрополит Питирим положил начало возрождению Иосифо-Волоцкого монастыря, учредил на территории обители музей Библии.

Среди других заслуг митрополита Питирима было создание Российского фонда культуры. Под его руководством была разработана уникальная программа празднования Дней славянской письменности. Он же участвовал в создании Российского союза ветеранов Афганистана.