Подмосковье повысит штрафы за невывоз мусора в 10 раз

Московская область повысит штрафы за не вывезенный мусор с пяти тысячи рублей до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку. Списывать с региональных операторов их будут автоматически. Об этом «360» сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Новая система вывоза отходов в России достаточно стабильно работает уже на протяжении двух лет, но в этом году в некоторых городских округах возникли трудности из-за снегопадов и ситуации с коронавирусом. Самая сложная ситуация сложилась в Подольске и Серпухове, где работает региональный оператор МСК-НТ.

Власти Подмосковья совместно с администрацией Подольска вывели на работу дополнительную технику, машины и самосвалы, чтобы навести порядок. Но это не снимает ответственности с регоператора, заявил Хромушин.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня за каждую площадку не вывезенную будет составляться штраф 50 тысяч рублей, причем на автомате. И самое главное, что мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором. Мы даем неделю для того, чтобы они вошли в стабильный режим Евгений Хромушин вице-губернатор Московской области.

МСК-НТ предупредили, что если в течение недели мусор не начнут вывозить в срок, то контракт с регоператором расторгнут.