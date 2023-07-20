Подмосковье 20 июля 2023, 13:51 Подмосковье поучаствует в награждении победителей конкурса малых городов и исторических поселений 24 июля Министерство благоустройства Московской области

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Победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях наградят 24 июля. Мероприятие пройдет во Владивостоке в рамках всероссийского форума. В конкурсе участвовали 10 проектов из Подмосковья.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, конкурс призван привлечь внимание к развитию небольших населенных пунктов. Благодаря ему в подмосковных городах увеличивается туристический поток и уменьшается отток населения в крупные центры. С 2018 года победу одержали 37 проектов региона, 23 из которых полностью реализовали.

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«Гранты, которые мы получаем за победы наших проектов, — существенная поддержка для развития наших городов. С 2018 года 37 наших проектов стали победителями конкурса, 23 из них полностью реализованы. Общая сумма выигранных денежных средств составила более 2,7 миллиарда рублей. Для участия в конкурсе в этом году мы подготовили и отобрали 10 проектов», — сказал он.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал 23 мая. Комиссия отобрала проекты из Истры, Каширы, Электростали, Одинцова, Дубны, Ступина, Чехова, Егорьевска, Сергиева Посада и Шатуры.

К участию в конкурсе допускают города с численностью населения до 200 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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