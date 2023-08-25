Подмосковье 25 августа 2023, 23:08 Подмосковье поучаствует в форуме «Север — Юг: комфортная среда» Министерство благоустройства Московской области

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В Ханты-Мансийске с 3 по 5 сентября пройдет международный форум «Север — Юг: комфортная среда». В мероприятии поучаствует и Московская область, сообщили в министерстве благоустройства региона.

На форуме обсудят Индекс качества городской среды. По этой теме Подмосковье направило две заявки по практикам «Эффективное управление: организация работы региона по повышению индекса качества городской среды» и «Комплексный подход к развитию озелененных пространств».

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По этой практике в 2020 году правительство региона выпустило постановление.

«Позитивное воздействие на рост качества городской среды оказывает поэтапное комплексное создание и благоустройство озелененных территорий Московской области, от крупных парков и лесопарков, до небольших зеленых островков — скверов», — уточнили в министерстве.

В Подмосковье создали систему стандартов и единых подходов к благоустройству. Заявки на участие для отбора лучших практи подали такие округа, как Истра, Зарайск, Наро-Фоминск и Мытищи.

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