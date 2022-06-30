Подмосковье потратит на госпрограммы почти 814 миллиардов рублей в этом году

В Мособлдуме внесли изменения в бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Они учли динамику поступления доходов и необходимость уточнения расходов в текущей экономической ситуации, рассказала глава Минэкономики Наталия Масленкина.

Плановые доходы составили 789,5 миллиарда рублей с ростом безвозмездных поступлений на 30 миллиардов. Расходы при этом увеличились до 880,1 миллиарда, а дефицит бюджета — до 90,5 миллиарда.

Объем налоговых и неналоговых доходов Подмосковья остался на уровне 690,3 миллиарда рублей, при этом отдельные параметры скорректировали: уменьшили на 2,6 миллиарда поступления по налогу на прибыль организаций, на 1,7 миллиарда — по НДФЛ, увеличили на 2,4 миллиарда доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, на 0,8 миллиарда — по налогу на профессиональный доход, на 0,6 миллиарда — доходы от продажи активов и на 0,4 миллиарда — на акцизы на алкогольные товары.

Уточнили также параметры 19 госпрограмм. На них планируют потратить 813,9 миллиарда рублей: до 139,9 миллиарда увеличили расходы на «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», до 142,7 миллиарда — на «Здравоохранение Подмосковья», до 69,7 миллиарда — на «Строительство объектов социальной инфраструктуры», до 169,6 миллиарда — на «Образование Подмосковья» и до 18,1 миллиарда — на программу «Жилище».

Ожидаемый государственный долг составил 300,2 миллиарда рублей. Это 43,5% к доходам бюджета.