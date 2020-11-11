Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что область потратит на борьбу с COVID-19 порядка 10% от бюджета — около 60 миллиардов рублей. Соответствующее заявление он сделал на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Я думаю, что все, кто в зале присутствует, понимают угрозы, которые существуют уже год. Понятно, что СОVID-19 в каждой системе — государственной и муниципальной — отвлекает средства. В Московской области мы потратим порядка 10% бюджета — это около 60 миллиардов рублей», — сказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что надо думать о том, как поддержать бизнес, продолжить строительство дорог и школ. Кризис нужно использовать с выгодой.

«Если мы умные, то должны принимать грамотные решения, чтобы в следующий раз быть сильнее. Я говорю про практическую поддержку бизнеса по созданию рабочих мест, наращиванию экспорта», — добавил губернатор.

По его мнению, что помочь получится при участии федеральных и региональных властей. Московская область готовит индустриальные площадки для дальнейшего роста. Он подчеркнул, что сейчас поддержка необходима разным отраслям бизнеса.

Ранее стало известно, что в Подмосковье время работы увеличили для неотложных бригад. Они будут ездить по вызовам до 23:00.