Подмосковье построит новые очистные сооружения для оздоровления реки Волги

В Московской области реализуют программу по оздоровлению Волги. С помощью строительства новых очистных сооружений в регионе снизят долю неочищенных сточных вод, поступающих в реку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.

20 мая в России отмечают день Волги. В Подмосковье еще в 2018 году начали реализовывать программу по оздоровлению реки. В регионе проверяют и при необходимости ремонтируют старые очистные сооружения, а также строят новые.

«Главная задача федерального проекта, которую поставил президент Российской Федерации и губернатор Подмосковья перед нами — снижение доли неочищенных сточных вод, поступающих в Волгу от очистных сооружений в три раза», — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

В 2019 году в Московской области начали реализовывать проекты по самым большим источникам сброса недостаточно очищенных сточных вод в Волгу.

В прошлом году удалось досрочно реконструировать очистные в Подольске. Их мощность выросла до 150 тысяч кубометров в сутки. Также был достроен канализационный напорный коллектор для перекачки сточных вод с очистных сооружений микрорайона Климовск на работающие очистные Подольска. Благодаря всем этим работам экологическая ситуация улучшилась для 350 тысяч жителей округа.

Сейчас в Московской области ремонтируют очистные сооружения в Щелкове. Их мощность составит 400 тысяч кубометров в сутки.

«В декабре 2021 года запланировано завершение первого этапа строительства с запуском очереди мощностью 200 тысяч кубических метров в сутки. Завершение реконструкции всего объекта запланировано в 2023 году. Охват населения после реконструкции — 700 тысяч жителей», — отметил Велиховский.

В декабре этого года достроят очистные сооружения в Шатуре. Они смогут обрабатывать до 10 тысяч кубометров воды в сутки. А в следующем году завершится строительство очистных сооружений Лыткарина мощностью 30 тысяч кубометров в сутки.

После завершения всех этих мероприятий попадание загрязненных вод в Волгу снизится на 160 миллионов кубометров в год.

Помимо этого, в Подмосковье для оздоровления Волги построят и отремонтируют еще 11 очистных сооружений.

«Итоговым результатом проведения всех реконструкций и строительства объектов по оздоровлению Волги является снижение на 0,25 кубических километра неочищенной воды в год», — добавил Антон Велиховский.