Подмосковье 31 августа 2023, 15:32 Подмосковье построило 9 медицинских учреждений с начала года Главгосстройнадзор МО

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В Подмосковье построили девять объектов здравоохранения с начала года. Это поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, новые поликлиники открыли в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В поселке Нахабино в Красногорске, а также в Истре и Коломне открыли медицинские центры, в том числе по профилактике и борьбе со СПИДом. Подстанции скорой помощи появились в Кашире и Ленинском округе.

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Всего в этом году ведомство выдало заключение о соответствие более 40 социальным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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