31 августа 2023, 15:32
Подмосковье построило 9 медицинских учреждений с начала года
В Подмосковье построили девять объектов здравоохранения с начала года. Это поликлиники, медицинские центры и подстанции скорой помощи.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, новые поликлиники открыли в Люберцах, Домодедове и Одинцове. В поселке Нахабино в Красногорске, а также в Истре и Коломне открыли медицинские центры, в том числе по профилактике и борьбе со СПИДом. Подстанции скорой помощи появились в Кашире и Ленинском округе.
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Всего в этом году ведомство выдало заключение о соответствие более 40 социальным объектам.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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