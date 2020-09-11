Подмосковье поставит медицинские маски в Нидерланды и Португалию

Первую партию масок из Подмосковья отправили этим странам в сентябре. Заключить контракты с зарубежными коллегами помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Специалисты фонда приняли участие в составлении соглашения и проконсультировали сотрудников «Нетканых материалов» по вопросам, касающихся валют, логистики и таможни.

С начала года при участии фонда предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.

Полный список услуг фонда ВЭД Московской области доступен на сайте организации exportmo.ru.