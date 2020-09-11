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    11 сентября 2020, 14:34

    Подмосковье поставит медицинские маски в Нидерланды и Португалию

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Предприятие «Нетканые материалы» из подмосковных Бронниц поставит медицинские маски в Европу. Завод начнет экспортировать их в Нидерланды и Португалию. Партнеры уже заключили контракты на 718 миллионов рублей.
    Подмосковье поставит медицинские маски в Нидерланды и Португалию | Изображение 1

    Первую партию масок из Подмосковья отправили этим странам в сентябре. Заключить контракты с зарубежными коллегами помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

    Специалисты фонда приняли участие в составлении соглашения и проконсультировали сотрудников «Нетканых материалов» по вопросам, касающихся валют, логистики и таможни.

    Подмосковье поставит медицинские маски в Нидерланды и Португалию | Изображение 2

    С начала года при участии фонда предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.

    Полный список услуг фонда ВЭД Московской области доступен на сайте организации exportmo.ru.

    Новости SMI.FM