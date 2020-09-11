11 сентября 2020, 14:34
Подмосковье поставит медицинские маски в Нидерланды и Португалию
Предприятие «Нетканые материалы» из подмосковных Бронниц поставит медицинские маски в Европу. Завод начнет экспортировать их в Нидерланды и Португалию. Партнеры уже заключили контракты на 718 миллионов рублей.
Первую партию масок из Подмосковья отправили этим странам в сентябре. Заключить контракты с зарубежными коллегами помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.
Специалисты фонда приняли участие в составлении соглашения и проконсультировали сотрудников «Нетканых материалов» по вопросам, касающихся валют, логистики и таможни.
С начала года при участии фонда предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.
Полный список услуг фонда ВЭД Московской области доступен на сайте организации exportmo.ru.