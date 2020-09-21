Подмосковье поставит 22 тонны кормов для животных Швеции, Дании и Финляндии

Компания из подмосковного Дмитрова экспортирует 22 тонны корма для животных странам Евросоюза. Столько в среднем необходимо для ежедневного питания более тысячи кошек. Первую партию уже отгрузили в Швецию, Данию и Финляндию.

Продукцию под брендом Royal Canin экспортирует подмосковная компания «Рускан». Она поставляет корма для животных другим странам уже 16 лет.

Завод работал даже в условиях пандемии. Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в то же время «большинство производителей-конкурентов европейских стран деятельность приостановили».

Так компании удалось удовлетворить спрос в кормовом сегменте поставками из Московской области не только в России, но и за рубежом Екатерина Зиновьева.

Список стран, в которые компания будет поставлять продукцию, планируют расширить. На текущем этапе экспортировать будут 22 тонны в год.

Российский завод Royal Canin — один из 16 предприятий фирмы, расположенных по всему миру. Здесь производят сухие корма и ветеринарные диеты.

Всего предприятие выпускает 574 вида продукции. Оно получило сертификат на экспорт в страны Таможенного союза, Евросоюза, Китай, Турцию и Индию.