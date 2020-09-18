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    18 сентября 2020, 16:56

    Подмосковье поставит детали для протезов Японии, Кипру и Индии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковная компания поставит комплектующие для протезов Японии, Кипру и Индии. Они помогут людям с ограниченными возможностями здоровья. Экспортные контракты заключили на два миллиона долларов.
    Подмосковье поставит детали для протезов Японии, Кипру и Индии | Изображение 1

    Детали, которые необходимы для протезов нижних конечностей, поставит «Метиз Производство». Компания находится в Щелкове.

    Заключить соглашения с иностранными контрагентами ей помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Здесь сотрудников компании проконсультировали по вопросам, связанным с оформлением контрактов.

    Сегодня «Метиз Производство» поставляет свою продукцию более чем 20 странам мира. Но компания планирует расширить список.

    Предприятие поддержат в фонде, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

    При участии фонда ВЭД предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 22 миллионов долларов с начала года

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что фонд активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, помогая предприятиям расширять рынки сбыта за рубежом.

    Полный список услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте exportmo.ru.

    Новости SMI.FM