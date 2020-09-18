Подмосковье поставит детали для протезов Японии, Кипру и Индии
Детали, которые необходимы для протезов нижних конечностей, поставит «Метиз Производство». Компания находится в Щелкове.
Заключить соглашения с иностранными контрагентами ей помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Здесь сотрудников компании проконсультировали по вопросам, связанным с оформлением контрактов.
Сегодня «Метиз Производство» поставляет свою продукцию более чем 20 странам мира. Но компания планирует расширить список.
Предприятие поддержат в фонде, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
При участии фонда ВЭД предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 22 миллионов долларов с начала годаЕкатерина Зиновьева.
Она добавила, что фонд активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, помогая предприятиям расширять рынки сбыта за рубежом.
Полный список услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте exportmo.ru.