Подмосковье поставит детали для протезов Японии, Кипру и Индии

Подмосковная компания поставит комплектующие для протезов Японии, Кипру и Индии. Они помогут людям с ограниченными возможностями здоровья. Экспортные контракты заключили на два миллиона долларов.

Детали, которые необходимы для протезов нижних конечностей, поставит «Метиз Производство». Компания находится в Щелкове.

Заключить соглашения с иностранными контрагентами ей помог областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Здесь сотрудников компании проконсультировали по вопросам, связанным с оформлением контрактов.

Сегодня «Метиз Производство» поставляет свою продукцию более чем 20 странам мира. Но компания планирует расширить список.

Предприятие поддержат в фонде, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

При участии фонда ВЭД предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 22 миллионов долларов с начала года Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд активно участвует в развитии экспорта Подмосковья, помогая предприятиям расширять рынки сбыта за рубежом.

Полный список услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно найти на сайте exportmo.ru.