Подмосковье поставит Белоруссии добавки для красителей на 500 млн рублей
Компания «Никатор» специализируется на производстве добавок, белых и цветных суперконцентратов красителей.
Сделать экспертизу контракта на экспорт помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.
В сентябре этого года при участии фонда ВЭД подмосковные производители заключили три крупных экспортных контракта общей суммой 18 миллионов долларовЕкатерина Зиновьева.
Она добавила, что фонд активно работает и с микроконтрактами. Например, благодаря его помощи, предприниматели заключают соглашения на 10-20 тысяч долларов.
«И для большинства компаний это становится отправной точкой для дальнейшей экспансии на внешние рынки», — подчеркнула Зиновьева.
Зачастую это приводит к глобальному сотрудничеству. А значит, наблюдается производственный рост в Подмосковье.
Узнать все о работе Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно на сайте exportmo.ru.