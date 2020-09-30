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    30 сентября 2020, 10:49

    Подмосковье поставит Белоруссии добавки для красителей на 500 млн рублей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Серпуховской производитель добавок для изготовления красителей поставит продукцию в Белоруссию. Сегодня подмосковная фирма — один из лидеров на рынке таких компонентов. В этот раз она экспортирует товары на 500 миллионов рублей.
    Подмосковье поставит Белоруссии добавки для красителей на 500 млн рублей

    Компания «Никатор» специализируется на производстве добавок, белых и цветных суперконцентратов красителей.

    Сделать экспертизу контракта на экспорт помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

    В сентябре этого года при участии фонда ВЭД подмосковные производители заключили три крупных экспортных контракта общей суммой 18 миллионов долларов

    Екатерина Зиновьева.

    Она добавила, что фонд активно работает и с микроконтрактами. Например, благодаря его помощи, предприниматели заключают соглашения на 10-20 тысяч долларов.

    «И для большинства компаний это становится отправной точкой для дальнейшей экспансии на внешние рынки», — подчеркнула Зиновьева.

    Зачастую это приводит к глобальному сотрудничеству. А значит, наблюдается производственный рост в Подмосковье.

    Узнать все о работе Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно на сайте exportmo.ru.

    Новости SMI.FM