Подмосковье поставит Белоруссии добавки для красителей на 500 млн рублей

Серпуховской производитель добавок для изготовления красителей поставит продукцию в Белоруссию. Сегодня подмосковная фирма — один из лидеров на рынке таких компонентов. В этот раз она экспортирует товары на 500 миллионов рублей.

Компания «Никатор» специализируется на производстве добавок, белых и цветных суперконцентратов красителей.

Сделать экспертизу контракта на экспорт помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Это отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

В сентябре этого года при участии фонда ВЭД подмосковные производители заключили три крупных экспортных контракта общей суммой 18 миллионов долларов Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что фонд активно работает и с микроконтрактами. Например, благодаря его помощи, предприниматели заключают соглашения на 10-20 тысяч долларов.

«И для большинства компаний это становится отправной точкой для дальнейшей экспансии на внешние рынки», — подчеркнула Зиновьева.

Зачастую это приводит к глобальному сотрудничеству. А значит, наблюдается производственный рост в Подмосковье.

Узнать все о работе Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья можно на сайте exportmo.ru.