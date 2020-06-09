Подмосковье поставило пробирки больницам России. Это возобновит плановые приемы

Подмосковный завод «Эйлитон» поставил 10,5 миллиона вакуумных пробирок в больницы и лаборатории России. Они необходимы для полного возобновления плановых приемов пациентов. Само предприятие — резидент ОЭЗ «Дубна».

Первичная и специализированная помощь требует регулярных поставок приборов, реагентов. Так, завод «Эйлитон» планирует расширить свое производство, сообщила министр инвестиций Подмосковья Наталья Егорова.

В июне он планирует запустить новую линию и увеличить производительность еще на четыре миллиона пробирок Наталья Егорова.

Благодаря тому, что предприятие относится к ОЭЗ, для него, как и для других резидентов, действуют льготы на развитие. Завод «Эйлитон» — это промышленная площадка группы компаний «Юнимед».

«Мы подготовились к увеличению спроса на реагенты. Уже на этой неделе мы планируем увеличить объемы производства и наборов гематологических, а также биохимических реагентов», — сообщил генеральный директор группы компаний «Юнимед» Александр Шибанов.

Он добавил, что совместно с корейскими партнерами наладили и регулярную поставку тест-полосок для анализов. Теперь они в достаточном количестве на складе. Их можно будет оперативно отгрузить в больницы.

Ранее Наталья Егорова рассказала, что привлечение резидентов в областные индустриальные парки — один из приоритетов для региона. Показатель планируют увеличить до 60%.

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