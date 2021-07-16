Подмосковье поставило Азербайджану новые поезда метро

Мытищинская компания «Метровагонмаш», входящая в состав ТМХ, поставила в Азербайджан четыре поезда метро. Пятивагонные составы начнут курсировать в Бакинском метрополитене.

Контракт с Бакинским метрополитеном на изготовление и поставку 60 вагонов метро был подписан осенью 2019 года. По специальному заказу «Метровагонмаш» разработал оригинальную цветографическую схему, видоизменил дизайн фар, а также использовал адаптированную к местным условиям информационную систему.

Вагоны рассчитаны на 30 лет службы. В них обеспечена шумо- и теплоизоляция высокого качества, они оснащены системами кондиционирования и вентиляции. Кроме того, в вагонах установлена автоматическая система обеззараживания воздуха с применением ультрафиолетовых фильтров, что обеспечивает дополнительную защиту от бактериальных и вирусных инфекций.

В салоне установлены светодиодные лампы, которые меняют освещение в зависимости от времени суток. Утром светит холодный бодрящий свет, а вечером — теплый и расслабляющий. Есть USВ-розетки для зарядки гаджетов.

Предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также площадки для колясок и велосипедов.

«Метровагонмаш» поставляет вагоны в Баку с 1967 года, отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Сегодня в столице Азербайджана эксплуатируются более 300 подмосковных вагонов.