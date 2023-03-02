Подмосковье 02 марта 2023, 15:15 Почти 5 миллионов туристов посетили Подмосковье зимой

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Министерство культуры и туризма Подмосковье подвело итоги трех зимних месяцев. В декабре, январе и феврале регион посетили 4,7 миллиона человек.

Зимой этого года Подмосковье приняло на 200 тысяч больше туристов, чем с декабря по февраль в 2022-м. Среди гостей региона преимущественно были москвичи, а также жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.

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«Чаще всего путешественники посещали Коломну, Дмитров, Серпухов, а также Сергиево-Посадский городской округ», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

Отдельной точкой притяжения стал Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил России в парке «Патриот» (Одинцово). Один только прошедший там фестиваль «Наша зима» собрал свыше 575 тысяч человек.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти и забронировать любые отели и глэмпинги, которые находятся в Подмосковье. Там же можно найти афишу всех культурных мероприятий.