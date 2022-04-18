Подмосковье попросили помочь со стройматериалами для восстановления городов ДНР

Московская область регулярно направляет гуманитарную помощь в Донбасс. В прошедшие выходные фуру со всем необходимым направили в Ясиноватую. Населенный пункт сейчас особенно нуждается в строительных материалах для восстановления. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион будет стараться помочь с этим.

«Что касается строительных материалов, нужно подумать, где мы и как можем быть полезны, как их собирать. Но в любом случае мы рядом и понимаем, насколько беспокойная, сложная ситуация. Наша задача — быть вместе с вами», — заявил Андрей Воробьев главе администрации Ясиноватой Дмитрию Шевченко, который рассказал о нужности строительных материалов.

Шевченко объяснил, что в республике из-за боевых действий разрушено несколько сотен домов.

«Окна идут на несколько тысяч, кровля — все также пострадало», — добавил он.

Источник фото: правительство Московской области

Шевченко отметил, что также требуются медикаменты, так как в городе много раненых. Не будут лишними и продуктовые наборы, хотя аптеки и магазины в Ясиноватой работают. Также министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе доложила губернатору, что в Ясиноватую доставили гуманитарную помощь.

«В эту субботу мы загрузили первую фуру — это 20 тонн. Машина выехала утром в субботу. Вчера она уже прибыла в Донецк. И сегодня наши ребята вместе с этим грузом уже находятся в городе Ясиноватая, где начали раздавать гуманитарную помощь В этом грузе находятся и продукты питания. А также мы подготовили специализированное детское питание в республиканский центр медицинской генетики — оттуда был большой запрос на высокобелковое питание», — рассказала она.

Министр отметила, что 18 апреля в Донбасс отправят еще 20 тонн гумпомощи. Ведомство совместно с Министерством здравоохранения Подмосковья собрало нужные медикаменты, уже загружено пять тонн.

«Это детское нейрохирургическое отделение в Донецкой больнице. Сейчас на складе находится еще порядка 70 тонн. Планируем, что на этой неделе уйдет еще две фуры», — добавила Швелидзе.

Заместитель начальника управления социальных коммуникаций правительства Московской области Роман Кирица и глава аппарата Общественной палаты региона Александр Тарарев отчитались о доставке гумпомощи.

«Мы сегодня по вашему поручению довезли гумпомощь, которую собрали, находимся в Ясиноватой», — сказал Кирица.

Источник фото: правительство Московской области

Глава аппарата Общественной палаты Подмосковья сообщил, что до начала эскалации ситуации в Ясиноватой проживали 30 тысяч человек, сейчас —18 тысяч.

«Ближайшие точки ВСУ от нас в двух километрах, город под постоянным обстрелом. Только за вчерашний день прилетело более 200 снарядов, перебито водоснабжение. В целом помощь востребована», — резюмировал Тарарев.

Ранее стало известно, что в подмосковных школах собрали более 100 тонн гумпомощи для Донбасса в рамках акции «Доброе дело». Изначально эту инициативу предложили учащиеся, ее поддержал губернатор Андрей Воробьев.