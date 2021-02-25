Подмосковье поможет жителям с реабилитацией после ковида

В Подмосковье специалисты Министерства здравоохранения региона и других ведомств обсудили вопросы восстановления здоровья пациентов, перенесших COVID-19.

Актуальную сегодня тему реабилитации после COVID-19 выбрали сами жители в ходе опроса, отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Основные вопросы обсудили представители общественных организаций и ведущие эксперты-медики в сфере реабилиталогии и восстановительной медицины.

«У нас порядка 30 кейсов для дискуссии, но самая главная тема, которую обозначили многие наши заявители, это все-таки тема, связанная с постковидной историей. После пандемии мы прекрасно понимали, что будет очень много осложнений, вызванных этой болезнью и, конечно, без реабилитации людям очень трудно выйти полностью, так скажем, здоровым человеком после перенесенных недугов», — уточнила Семенова.

Специалисты подчеркнули, что восстановление и реабилитация нужны всем, кто перенес COVID-19, даже тем, кто переболел без симптомов. Коронавирус может принести много осложнений, причем часть из них может проявиться спустя год.

Поэтому, как считают медики, важно оперативно восстановить диспансеризацию. Она поможет выявить осложнения, которые появились после COVID-19, на максимально ранних сроках.

Для реабилитации ковидных пациентов разработали специальные системы и программы. Подмосковные профильные учреждения готовы принимать граждан на восстановление.

«Объем помощи по реабилитации достаточно большой, причем на нашей территории представлено очень много частных организаций на ряду с государственными, которые предоставляют квалифицированную помощь», — уточнила советник губернатора Московской области Нина Суслонова.

Также помощь пациентам готовы оказывать с помощью телемедицины.