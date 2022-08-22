Подмосковье поможет восстановить свыше 350 объектов Мариуполя менее чем за полтора года

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин прибыл в Мариуполь, чтобы проконтролировать ход работ по восстановлению коммунальной инфраструктуры. Подмосковные специалисты в усиленном режиме готовят школы, детские сады и больницы города к отопительному сезону.

Менее чем за полтора года Подмосковье планирует восстановить в Мариуполе более 353 социальных объектов, в том числе больницу, пять школ, семь детских садов, более 185 жилых домов, 35 дорог, 120 объектов инженерной инфраструктуры, среди которых котельные, водозаборные узлы и теплосети.

«Сегодня работаем в Мариуполе. Готовим котельные к отопительному сезону, ремонтируем дома, детские сады и школы — почти 230 объектов. Нам везде нужны умелые рабочие руки. Разрушения в Мариуполе просто страшные», — написал в своем Telegram-канале Евгений Хромушин. Он встретился с местными жителями, чтобы обсудить наиболее злободневные вопросы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что внимание и чуткость ко всему, что происходит в ДНР и ЛНР, являются сейчас актуальными приоритетами в работе Московской области. Правительство региона продолжает активно восстанавливать мирную жизнь и системы жизнеобеспечения жителей Тельмановского и Новоазовского районов, а также ряда районов Мариуполя ДНР. Несколько сотен подмосковных специалистов — строителей, энергетиков, коммунальщиков, дорожников — ведут восстановительные работы социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры.