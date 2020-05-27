    27 мая 2020, 11:15

    Подмосковье поможет системообразующим предприятиям получить федеральную поддержку

    Анастасия Аброськина

    Подмосковное правительство готово помочь больше 100 системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это предприятия в 11 отраслях экономики. Их начнут сопровождать вручную.
    Подмосковье поможет системообразующим предприятиям получить федеральную поддержку

    Подмосковным предприятиям федерального уровня необходим максимальный объем государственной помощи. Об этом заявил заместитель председателя правительства Вадим Хромов.

    Он отметил, что в формате видеоконференций пройдут встречи со всеми системообразующими предприятиями — их в области свыше 100.

    Крайне важно сохранить бизнес крупнейших работодателей в максимально полном объеме. Наши жители должны работать и получать зарплату. Это во многом зависит от того, как будет чувствовать себя крупный бизнес

    Вадим Хромов.

    Вадим Хромов пообщался с 34 компаниями онлайн — в первую очередь обсудили работу предприятий в условиях пандемии и возможные меры поддержки.

    «Правительство Московской области готово в ручном режиме сопровождать наши компании в переговорах с федеральными органами власти по вопросам получения всех доступных мер поддержки», — подчеркнул зампред.

    Участниками видеоконференции стали представители обувной, мебельной, текстильной и другой промышленности.

    Сведения о всех мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.