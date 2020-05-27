Подмосковье поможет системообразующим предприятиям получить федеральную поддержку

Подмосковное правительство готово помочь больше 100 системообразующим компаниям получить федеральную поддержку. Это предприятия в 11 отраслях экономики. Их начнут сопровождать вручную.

Подмосковным предприятиям федерального уровня необходим максимальный объем государственной помощи. Об этом заявил заместитель председателя правительства Вадим Хромов.

Он отметил, что в формате видеоконференций пройдут встречи со всеми системообразующими предприятиями — их в области свыше 100.

Крайне важно сохранить бизнес крупнейших работодателей в максимально полном объеме. Наши жители должны работать и получать зарплату. Это во многом зависит от того, как будет чувствовать себя крупный бизнес Вадим Хромов.

Вадим Хромов пообщался с 34 компаниями онлайн — в первую очередь обсудили работу предприятий в условиях пандемии и возможные меры поддержки.

«Правительство Московской области готово в ручном режиме сопровождать наши компании в переговорах с федеральными органами власти по вопросам получения всех доступных мер поддержки», — подчеркнул зампред.

Участниками видеоконференции стали представители обувной, мебельной, текстильной и другой промышленности.

Сведения о всех мерах поддержки бизнеса Подмосковья можно найти на инвестиционном портале.