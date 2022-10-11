Подмосковье поможет преподавателям из Мариуполя перейти на российскую систему образования | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 18:53 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поможет преподавателям из Мариуполя перейти на российскую систему образования

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Преподаватели Мариупольского профессионального лицея автотранспорта приехали в Щелковский колледж. Подмосковные специалисты помогают коллегам перейти на российскую систему образования, консультируют и делятся методиками преподавания.

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина отметила, что делегация из Мариуполя пробудет в Подмосковье до 13 октября. Преподаватели ознакомятся с организацией учебного процесса в Щелковском колледже (входит в Топ-100 лучших колледжей России), работой в области обслуживания транспорта и логистики.

«Мы продолжаем сотрудничество с педагогами новых территорий. Важно, чтобы ребята могли мирно жить, получать профессию и выходить на работу», — сказала Каклюгина.

Помимо передачи опыта, Подмосковье активно поддерживает новые регионы учебниками и канцтоварами. Так, для Новоазовского индустриального техникума было собрано свыше двух тонн учебников, канцелярии и бумаги, а для Мариупольского колледжа — более 600 килограмм.

На днях Подмосковье приняло еще 53 сироты из Донбасса в возрасте до пяти лет. Их встретили губернатор Андрей Воробьев. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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