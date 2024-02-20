Подмосковье 20 февраля 2024, 19:04 Подмосковье поможет колледжам ДНР перейти на российские стандарты образования Пресс-служба министерства образования Московской области

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Три соглашения о сотрудничестве между колледжами Подмосковья и ДНР подписали в Реутове. Подробнее об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Встреча коллег прошла в реутовском филиале колледжа «Энергия». Здесь подписали соглашения о сотрудничестве между колледжем «Энергия» и Макеевским транспортно-технологическим колледжем, между Дмитровским техникумом и Макеевским политехническим колледжем, а также между Губернским колледжем и Донецким техникумом моды и дизайна.

Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области Пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковные специалисты помогут образовательным организациям перейти на российские стандарты среднего профессионального образования. Запланированы совместные рабочие встречи, обмен опытом и методической литературой. Студенты и преподаватели смогут приезжать в Подмосковье на практику.

С 2022 года Подмосковье подписало уже пять соглашений с колледжами ДНР и ЛНР.

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