Подмосковье 17 июня 2023, 00:30 Подмосковье помогло восстановить право на единовременную выплату бойцу СВО Фотограф Антон Чернов

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К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился участник спецоперации Алексей. Мужчина просил помочь восстановить его право на единовременную выплату.

«Алексей был мобилизован в Московской области Военным комиссариатом Одинцова, Краснознаменска и Власихи. Во время спецоперации заявитель получил ранение, за которое установлена выплата в размере трех миллионов рублей. Алексей в своем обращении пояснил, что уже долгое время не может получить выплату», — уточнили в аппарате.

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Фаевская обратилась в департамент социальных гарантий Минобороны России с просьбой разобраться в ситуации. В итоге мужчина получил положенную ему выплату.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о непрерывной работе волонтеров по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

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