Подмосковье 22 августа 2023, 16:01 Подмосковье помогло еще 16 представителям МСП выйти на крупнейшие маркетплейсы Unsplash

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Еще 16 представителей МСП в Подмосковье получили субсидии для выхода на маркетплейсы. Максимальный размер поддержки составляет 500 тысяч рублей. Отмечается, что предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, в этом году субсидию на маркетплейсы получили уже 125 предпринимателей. Суммарный объем поддержки превысил 32 миллиона рублей.

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В программе участвуют 13 крупнейших маркетплейсов, включая ZON, Яндекс.Маркет, Wildberries и другие. Субсидию могут получить предприниматели, зарегистрированные в Московской области и осуществляющие деятельность в сфере в соответствии с разделами «A», «C», классом 56 ОКВЭД или реализующие товары собственного бренда. Также налоговая задолженность компании не должна превышать трех тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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