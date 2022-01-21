Подмосковье получит вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» с 24 января. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

«С 12 лет с понедельника „Спутник М“ мы должны получать, но факт заключается в том, что тот же „омикрон“ спотыкается о тех, кто вакцинирован, болезнь протекает еще легче. У меня огромное количество, такое же, как и у вас, знакомых, друзей, если и заболели, то проболели „омикроном“ три, четыре, пять дней достаточно легко. Поэтому тема „омикрона“ актуальна», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что вакцинация «Спутником М» организована через портал «Госуслуги». Аналогично поступили и с прививкой от коронавируса для взрослых.

«Разъяснения мы постоянно даем и позаботимся о том, чтобы это было доступно и без всяких проблем», — пообещал глава региона.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» в конце ноября 2021 года. Препарат предназначается для вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Вакцина является двухкомпонентной и вводится с интервалом в 21 день.