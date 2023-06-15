Подмосковье 15 июня 2023, 10:44 Подмосковье получит почти 450 миллионов рублей на строительство модульных отелей Министерство культуры и туризма МО

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Московская область получит из федерального бюджета 318,3 миллиона рублей в 2023 году и 129,8 миллиона в 2024-м на строительство модульных отелей для размещения туристов. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В России планируется значительно увеличить количество модульных отелей, на что в 2023 и 2024 годах будет направлено около восьми миллиардов рублей. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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В числе прочих регионов субсидию предоставят и Подмосковью. За два года на развитие сети нестационарных отелей будет получено почти 450 миллионов рублей. Это позволит реализовать на принципах софинансирования более 200 инвестиционных проектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью около 6,5 тысячи номеров.

Сегодня в Подмосковье работают более 50 глэмпингов и кемпингов. Регион является лидером России по их числу.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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