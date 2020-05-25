Подмосковье получит почти 2 млрд рублей. Деньги направят на социальные выплаты и помощь бизнесу

Всего деньги выделили 56 регионам, где к маю доходы бюджета оказались ниже, чем за прошлые два года. По постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, распределили 100 миллиардов рублей.

Такая поддержка особенно поможет бюджету сейчас, когда сборы по налогам на доходы жителей, прибыль и имущество ниже привычного. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Бюджетные дотации помогут нам выполнить в первую очередь социальные обязательства перед пенсионерами, инвалидами, семьями с детьми и поддержать предпринимателей Игорь Брынцалов.

Для жителей открыта горячая линия 8 (800) 550-50-30. Там ответят на все вопросы, связанные с социальными выплатами.

Подробности о действующих в Подмосковье мерах поддержки населения мы собрали в материале.

А раньше стало известно, что в бюджет Подмосковья на этот год внесли изменения. Еще около 27 миллиардов рублей выделили для борьбы с COVID-19. Средства направили на ремонт больниц, средства защиты для врачей и покупку нового оборудования.