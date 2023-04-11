Подмосковье 11 апреля 2023, 12:46 Подмосковье получит первый урожай земляного миндаля в этом сезоне Фото: Коломенский аграрный колледж имени Козлова

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Студенты и преподаватели аграрного колледжа имени Козлова в Коломне высадят первую рассаду земляного миндаля в ближайшее время. Проект по выращиванию данного растения уже привлек внимание за рубежом, когда стал финалистом международной бизнес-игры «Начинающий фермер».

«В колледже уже получили собственный семенной материал и в этом сезоне ожидают первый сбор урожая земляного миндаля. Инициативы молодежи мы поддерживаем, такие проекты позволяют привлекать новые кадры в сельскохозяйственный сектор», — отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект является перспективной идеей для развития сельского хозяйства. Орех используют в производстве масла, муки, халвы, а также в качестве посыпок для десертов.

«В учебных лабораториях мы проведем исследования разного состава почвы, чтобы получить максимальную всхожесть растения и увеличить его урожайность», — рассказали в Коломенском аграрном колледже.

Растение хорошо приживается в Подмосковье. Сейчас специалисты намерены выяснить, как растение приживется в тепличных условиях, и разработать оптимальный состав почвы для него. После этого проект можно будет масштабировать в сельскохозяйственных целях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Путину о работе программы импортозамещения. Он сообщил, что только в прошлом году удалось открыть 20 предприятий в этой сфере.

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