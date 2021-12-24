Подмосковье получит дополнительные деньги на строительство системы водоснабжения и поликлиники

Подмосковью одобрили дополнительно 2,6 миллиарда рублей инфраструктурного бюджетного кредита на строительство системы водоснабжения и поликлиники. Об этом на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Заявка от Московской области одобрена по итогу конкурса в рамках реализации правительственной программы «Инфраструктурное меню». Полученные средства направят на строительство системы водоснабжения на территории жилой застройки городских округов Фрязино и Щелково, в том числе для научно-производственного предприятия «Исток».

«Поликлинику в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский очень ждут жители. Трехэтажное здание будет рассчитано на 320 посещений в смену: 270 — для взрослых и 50 — для детей. К проектированию приступят уже в следующем году», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Всего 16,3 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурсного отбора получат шесть регионов. В их числе также Мурманская, Ростовская, Пензенская, Калужская и Тамбовская области.