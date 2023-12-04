04 декабря 2023, 12:13
Подмосковье получило золото и серебро на соревнованиях по горнолыжному спорту в России
Подмосковные спортсмены выиграли золотую и серебряную награды на первом этапе соревнований за кубок России по горнолыжному спорту в слаломных дисциплинах. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Александр Хорошилов занял первое место в слаломе, опередив представителя Калужской области Александра Андриенко. Виталина Гирина стала серебряным призером в слалом-гиганте.
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Соревнования проходили 1 и 2 декабря в Мурманской области.
Отмечается, что оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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