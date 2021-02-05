Подмосковье получило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V»

А всего в Подмосковье поступило около 214 тысяч доз вакцины. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек Светлана Стригункова.

Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, а также по номеру 122.

Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.