facebook_pixel
    05 февраля 2021, 13:08

    Подмосковье получило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще свыше 40 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.
    Подмосковье получило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V» | Изображение 1

    А всего в Подмосковье поступило около 214 тысяч доз вакцины. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье прошли уже более 110 тысяч человек

    Светлана Стригункова.

    Получить прививку смогут все желающие старше 18 лет. Однако есть противопоказания для беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.

    Записаться можно на портале госуслуг, в поликлиниках и МФЦ, а также по номеру 122.

    Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.

    Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.