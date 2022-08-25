Подмосковье получило в собственность еще 6 участков для строительства дублера МКАД

Еще шесть земельных участков передали Подмосковью для строительства Южно-Лыткаринской автомагистрали. Их площадь составила 14 гектаров. Об этом сообщили в Минимущества региона.

Как напомнила глава министерства Наталья Адигамова, ЮЛА — это один из важнейших проектов Подмосковья. Трасса появится в 10 километрах от МКАД, а ее протяженность составит 45 километров. На дороге обустроят от четырех до шести полос основного хода. Это позволит снизить нагрузку на другие дороги.

«Для этих целей из собственности городского округа Лыткарино в собственность Московской области переданы шесть земельных участков общей площадью более 14 гектаров», — сказала она.

Ожидается, что по трассе будет ездить до 40 тысяч авто в сутки. Проект планируют сдать в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о факторах, которые позволяют Подмосковья досрочно сдавать новые дороги. Он также назвал Южно-Лыткаринскую автомагистраль долгожданной и важной дорогой.