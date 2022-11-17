17 ноября 2022, 17:33
Подмосковье получило свыше 400 гектаров федеральных земель под социальные и экономические проекты
Подмосковье получило в региональную и муниципальную собственность свыше 400 гектаров земли с начала года. Их будут использовать для развития области, рассказала зампред правительства Анна Кротова.
«Передача имущества из федеральной в областную собственность является важной работой двух ведомств по эффективному распоряжению и вовлечению недвижимости в хозяйственный оборот», — уточнила она.
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Глава Минимущества региона Наталья Адигамова добавила, что в ходе взаимодействия с Росимуществом Подмосковье получает те участки, которые будут особенно полезны. Их будут использовать для реализации социальных и экономических проектов.
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Так, на полученной земле построят школу на 600 мест в Мытищах, транспортно-пересадочный узел станции метро «Липовая роща» в Одинцове, а также спортивный объект в Серпухове.
Ранее губернатора Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.
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